Натали Трифонова заведе бебето на море в Гърция

Натали Трифонова избра Гърция за първото морско приключение на 10-месечния си син Арън. От кадрите, които блондинката сподели, личи, че момченцето е останало впечатлено от плажа и вълните.

След като стана майка, телевизионната звезда значително ограничи публичните си изяви и се отдаде изцяло на новата си роля. Тя все още не е обявила кога планира да се завърне на екран. Засега Натали предпочита да прекарва времето си със семейството си, като от време на време радва последователите си с кадри от ежедневието си.

Първата морска ваканция на Арън очевидно е специален момент за родителите му. Усмивката на Трифонова пък подсказва, че майчинството й се отразява прекрасно.