Неделя Щонова подкара "Тесла" за 100 бона

Телевизионната докторка Неделя Щонова привлече вниманието, но не с поредното си вдъхновяващо послание, а с луксозната кола, която подкара, пише Ретро.

Лекарката позира зад волана на чисто нова "Тесла", чиято цена надхвърля 100 000 лева, а публикацията предизвика вълна от реакции. Под снимката Щонова написа, че е щастлива, защото проектът й "Лекар у дома" реално помага.

"Ние не просто излъчваме знания от екрана... ние отиваме в домовете на хората, виждаме клиничната им картина, чуваме болката им, хващаме ги за ръка и ги водим където трябва и действително решаваме проблеми", пише тя. 

Докато някои се възхищават на нейната мисия други не могат да се отърсят от мисълта, че докторката се вози в кола за шестцирена сума. 

 

