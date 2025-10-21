Позор в нощен клуб! Глория напусна сцената, след като я ЗАМЕРИХА с кен! https://hotarena.net/laifstail/pozor-v-noshten-klub-gloriya-napusna-scenata-sled-kato-ya-zameriha-s-ken HotArena.net

Истинска драма се разигра през уикенда в столичния клуб „Театро“, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ, пише Intrigi.

Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал „фен“ или самозабравил се хулиган.

Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. „Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.

И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство.