Младото гадже на Глория насилен в ареста от закоравели пандизчии

Младото гадже на Глория – Добромир Добрев, който в средата на август беше арестуван с 10 килограма дрога при акция на ГДБОП, е бил насилен в ареста от други закоравели пандизчии, научи „Уикенд”. Унизителната случка се е състояла в средата на септември, около месец след като Добри бе тикнат зад решетките.

Мачото е бил нападнат от трима други арестанти, които решили да го подложат на сексуални гаври. В крайна сметка той успял да се измъкне сравнително бързо и без кой знае какви поражения, освен че му били смъкнати гащите. Причината за нападението станала надменността му. Добромир се опитвал да се прави на важен в ареста и парадирал с контактите си, които вбесило останалите му съкафезници.

Добрев се е стопил напълно след 2 месеца престой в зандана. 39-годишният мачо е смъкнал над 15 килограма и от набъбналите му мускули няма и спомен. В момента той е само кожа и кости, разкриват още източници на „Уикенд”.

Добромир се опитва да положи всякакви усилия да излезе от ареста, но на този етап удря на камък. Мълви се, че мачото бил готов да плати и солиден рушвет в размер на над 50 000 лева, за да се намери благосклонен съдия, който да повярва на клетвите му, че е невинен.

При акцията на ГДБОП, в която беше арестуван Добромир Добрев заедно с още трима свои сподвижници, антимафиотите откриха общо 90 кила вакуумирана марихуана в София, Пловдив и в Бургас. Дрогата е влизала у нас от Нидерландия, но не е била предназначена за родния пазар, а за турския. Килограм качествена марихуана в Турция се търгува за над 8 000 евро, докато в Ниделрландия цената на леката дрога е около 3000 евро за килограм. Смята се, че българите са взимали хероин срещу марихуана, който е бил изнасян към Гърция и държави от Западна Европа. В Турция цената на хероина е около 12 000 евро на килограм, докато в Европа е тройно по-висока и почти достига цената на кокаина.

След като Добромир бе арестуван, Глория побърза да обяви, че отдавна не била с него и едва ли не изобщо не подозирала за заниманията му, което е повече от наивно. Знаеше се, че връзката им е на приливи и отливи, а последното им скарване било няколко месеца преди мускулягата да бъде задържан. Факт е обаче, че чалгаджийката не го е посетила в ареста и обяснявала на всеослушание, че занапред не иска да го вижда и чува.