Нели от „Търси се” наду главите на посетителите на столичен ресторант

Румен Димитров
Нели Хаджийска от вече спряното предаване „Търси се” наду главите на посетителите на столичен турски ресторант. Блондинката бе с традиционната шармантна визия, като в продължение на няколко часа не спря да говори и да се смее с пълно гърло, видя репортер на „Уикенд”.

Бившата тв водеща се оглеждаше дали в заведението не е останал някой, който да не я забележи и продължаваше на още по-висок тон между хапките. Това не е първи случай на Хаджийска, която със същата гръмогласност се возеше и в самолет преди няколко месеца. Почти не остана пътник, който да не се обърне и да види кой досадник вдига толкова шум. Припомняме, че след като се разведе със съпруга си Данаил, Нели започна да се занимава с духовни семинари, констелации и ритуали. Тя има свой канал, в който говори за енергии, карма, минали животи, духовно израстване и т.н. Показва и странни ритуали, включващи палене на свещи и редене на цветни листенца в кръг. Някои от почитателите на Хаджийска я подкрепят, но други са на мнение, че съвсем се е смахнала и раздялата с Данаил и отсъствието от телевизията не й се отразява никак добре.

