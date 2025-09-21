Нели от „Търси се” наду главите на посетителите на столичен ресторант

Нели Хаджийска от вече спряното предаване „Търси се” наду главите на посетителите на столичен турски ресторант. Блондинката бе с традиционната шармантна визия, като в продължение на няколко часа не спря да говори и да се смее с пълно гърло, видя репортер на „Уикенд”.

Бившата тв водеща се оглеждаше дали в заведението не е останал някой, който да не я забележи и продължаваше на още по-висок тон между хапките. Това не е първи случай на Хаджийска, която със същата гръмогласност се возеше и в самолет преди няколко месеца. Почти не остана пътник, който да не се обърне и да види кой досадник вдига толкова шум. Припомняме, че след като се разведе със съпруга си Данаил, Нели започна да се занимава с духовни семинари, констелации и ритуали. Тя има свой канал, в който говори за енергии, карма, минали животи, духовно израстване и т.н. Показва и странни ритуали, включващи палене на свещи и редене на цветни листенца в кръг. Някои от почитателите на Хаджийска я подкрепят, но други са на мнение, че съвсем се е смахнала и раздялата с Данаил и отсъствието от телевизията не й се отразява никак добре.