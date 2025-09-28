Нети празнува 50 с Дони и биологичните си родители, които откри след години

Нети празнува 50-тия си юбилей, заобиколена от най-близките си хора. Това са мъжът й Добрин Векилов – Дони и биологичните й родители - Джилда Първанова и актьорът Петър Кръстев, който е баща и на тв водещата и продуцент от Би Ти Ви Александра Кръстева. Наздравици вдигаха още певците Дара и Влади Ампов-Графа, които дойдоха с половинките си, както и колеги на рожденичката.

Цяла вечер Нети танцуваше с гостите и с мъжа си. В един момент Дони поднесе голяма изненада. Той излезе на сцената с Иван Лечев и други музиканти от групата „Фондацията“, за да поздравят рожденичката с няколко парчета.

Нети сподели клипче от тържеството в инстаграм, както и снимка с биологичната си майка, която откри преди няколко години. Актрисата и певица отново сподели емоциите от това, че е открила жената, която я е родила. „Тя – майка ми Джилда, ме намери, преди няколко години. Между 40 и 50-годишна възраст ми се случи това да се срещна с новото ми семейство. Това по никакъв начин не променя обичта и признателността ми към родителите ми, които ме отгледаха! Но да знаеш кой си, от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. Изпитвам голяма благодарност за всичко, което ми се случи“, написа Нети към снимка от тържеството, за която позира с майка си.