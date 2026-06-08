Нора Недкова ще съди Зукърбърг

Нора Недкова се закани да даде под съд Зукърбърг и неговата компания „Мета“, видя „България Днес“.

Плеймейтката и риалити героиня обяви, че „профилът й в социалната мрежа е завинаги изтрит“.

„Цялата информация е заличена, 15 години труд отиде на вятъра“, негодува русото изкушение.

„Напоследък приложението Мета използва само изкуствен интелект, който сканира акаунти, допуска грешка или ги деактивира. Моят акаунт беше деактивиран. Изпратих лична карта и го възстановиха. Два дни по-късно обаче, когато мислех, че всичко е наред, отново беше спрян поради това, че съм била фалшива личност. Отново им представих личната си карта с моя фотография, но получих отговор, че според тяхната политика не съществува такава личност и че окончателното решение за моя профил е да бъде изтрит, а цялата информация да бъде свалена без право на обжалване. И за това единственият вариант е съдът”, обясни Недкова.