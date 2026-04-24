Пънар Дениз срещнала Каан Йълдъръм на рожден ден

Разкрита е историята за запознанството на актьорите Пънар Дениз и Каан Йълдъръм, които са семейство от есента на 2024 г., а от една година са и щастливи родители на сина си Фикрет Хакан, пише Супер магазин.

Красивата актриса разкри в интервю за първата среща със съпруга й. По нейните думи запознанството им през 2022 г. е било съдбовно - нещо, което си пожелала, и то се случило същия ден. Според известната актриса всичко започнало малко след като тя присъствала на сесия за „семейна констелация".

Това е дълбок и силен терапевтичен метод, който разкрива скрити динамики и родови модели в семейната система. Чрез него се лекуват травми и взаимоотношения. Методът помага на личността да се освободи от чужди съдби и да живее по-пълноценно. На нея Дениз споделила какво е състоянието й в онзи момент след преживяна наскоро раздяла. Но получила неочакван отговор.

Казаха ми: “Не можеш да го направиш сега, защото си много объркана - споделя актрисата. - Но аз казах само: “Искам да обичам и да бъда обичана". Същата вечер отидох на рожден ден на приятел и там срещнах Каан. Срещнах го в деня, в който изрекох тази фраза. Екранният Кадир от “Тайни" и адвокат Джейлин от „Присъда" се ожениха в Рим през септември 2024 г, но имаха сватба и в Турция.