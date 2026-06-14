Петя Дикова чете книжки в забавачка

Петя Дикова е чела книжки на деца в детска градина. Водещата на Би Ти Ви сподели снимки от таи среща, на която се е появила в костюм с щампа на Мики Маус и с изрисувано лице като на анимационен герой. Посрещнали са я с домашна питка. Детското заведение се намира в софийския квартал „Света Троица”.

„Хей, вижте как заради мен някой беше омесил питка. Децата и преподавателите от 52 ДГ „Илинденче” ме бяха поканили да им прочета приказка и няколко гатанки. И ето как ме посрещнаха – с питка и мед. Вие не може да си представите какво значи тази питка за мен – не просто трогателен жест, а проява на внимание от страна на някой родител, който е можел и да не го прави. Благодаря на неизвестния добър човек (и отличен готвач) за уважението и отделеното време. Тези снимки запечатват и още един незабравим жест на внимание от страна на директора – уважаваната от мен г-жа Ваня Платонова – от градината бяха подготвили дърво, което с децата да посадим, както всеки ден техните възпитателите посяват семето на знанието и любознателността”, написа Петя в социалните мрежи и сподели, че очаква и следваща среща с тези деца и техните учители.