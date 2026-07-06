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Петя Дикова: Вики Терзийска е хубава със и без дрехи

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Петя Дикова: Вики Терзийска е хубава със и без дрехи

HotArena.net
287

Петя Дикова отново покани Вики Терзийска в предаването си след участието й преди време по случай Деня на детето. Тогава се разрази скандал заради държането на двете й щерки София и Маргарита в студиото.

„За близо 25 години пред камера има само едно интервю, след което съм се чувствала виновна - прословутото интервю с Вики и дъщерите й. И сега три години след онази среща в ефир, в седмицата на премиерата на първия й солов сингъл „Като за последно”, отново посрещам Вики в студиото. Харесвам и обичам Вики, защото е дзен, тотално над нещата и е еднакво хубава с/без грим и с/без дрехи“, възхищава се на изпълнителката на „Моите кафяви очи" наследницата на Сашо Диков и Аня Пенчева.

Пипи издава още, че отзвукът от злополучното интервю вдъхновил певицата да напише парчето „Ела си вкъщи".

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