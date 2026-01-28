Последни
Певицата Бони: Живея без омраза, дори 100 човека да ме обидят

Бони говори откровено за това, което движи живота й - любовта, музиката, емоциите и силата да се живее бе омраза и завист.

"Обсебването, недоверието, всички тези недобри качества и емоции убиват любовта. Просто трябва да разбираме и да даваме закрила и подкрепа на човека до себе си." Тя вярва, че емоциите, които преживяваме, са универсални. Бони доплъва, че човек трябва да се осовбоди от омразата и завистта. 

"Винаги, колкото и да съм била наранена през живота си, колкото и да съм страдала, не съм се оставяла на обстоялтествата. За кратко време се изправям и знам, че най-доброто предстои", споделя Бони.

