По случай Цветница Ралица Паскалева припомни Библията

Актрисата Ралица Паскалева използва празника, за да припомни на последователите си Библията, пише Телеграф.

"Цветница винаги е в неделя и е точно една седмица преди Великден. Тя поставя началото на Страстната седмица - най-драматичната в човешката история. В западната традиция празникът е известен като Палмова неделя, защото хората посрещат Христос с палмови колнки - символ на победа. В България използваме върба, затова се нарича Връбница - символ на нов живот", каза тя в обръщение и честити празника на всички.

Певицата Цвети Радойчева пък отпразнува имения си ден в уюта на дома заедно със своето семейство.

"Обожавам този праник, свързан с новото начало, с възраждането на природата и осъществяването на мечтите. Моите най-скъпоценни подаръци са моята дъщеря, семейството, творчеството", споделя музикалната звезда на Edna.bg.