Победителката в „Живот на кантар” съвсем се стопи (ВИДЕО)

Победителката в риалитито „Живот на кантар” съвсем се е стопила. Ани, която успя да свали над 47 килограма, докато беше в шоуто на Би Ти Ви, е отслабнала с още 16, сподели преди дни самата тя.

Прости сметки показват, че от началото на годината, когато влезе в „Живот на кантар”, до момента тя се е разделила с повече от 63 килограма. От 135 кг кантарът й вече показва 72. Червенокосата пловдивчанка е продължила да спортува под ръководството на своя треньор в шоуто – Иван Георгиев-Ванко. Тя показа в социалните мрежи три снимки, които са документирали трансформацията й от финала на предаването миналата пролет до момента.

„Три снимки, три доказателства, че промяната е възможна: веднага след предаването; преди един месец; днес”, написа Ани миналия уикенд. И допълни: „Разликата: –2 кг за последния месец; –14 кг за три месеца. Всичко това с тренировки с Ванко. Промяната се случва стъпка по стъпка. Най-важното е постоянството. Снимах се веднага след днешната тренировка, коремът наистина залепна.”

Вижда се, че Ани не преувеличава, съобщавайки резултатите си. Тя действително се е променила към добро, а феновете й се втурнаха да я поздравяват за този успех.