Преслава подкара „Ферари” за 600 000 евро

Фолк звездата Преслава изненада последователите си в социалните мрежи с ефектна фотосесия по случай Международния ден на жената. Популярната певица позира върху впечатляващо червено „Ферари”, а до нея седи огромен букет от червени рози.

Снимките бързо събраха хиляди харесвания и коментари, като феновете не пропуснаха да отбележат на каква лъскава кола е седнала фолк певицата. Наша проверка показа, че автомобилът е последен модел „Ферари Пуросангуе”, който струва зашеметяващите 600 000 евро.

Поводът за фотосесията е 8 март, когато изпълнителката реши да поздрави всички жени с послание за самочувствие, сила и красота. Ферарито е първият SUV модел в историята на легендарната италианска марка. Името му означава „чистокръвен“ на италиански и напълно отговаря на философията на бранда - мощ, стил и изключителна динамика. Под капака на автомобила се крие атмосферен V12 двигател с мощност от около 725 конски сили, който позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за малко над 3 секунди. Максималната скорост надхвърля 300 км/ч, което го поставя сред най-бързите автомобили в този клас.

Моделът впечатлява не само с мощност, но и с дизайн. Агресивните линии, тънките LED светлини и широката стойка придават на автомобила типичния спортен характер на „Ферари”, но съчетан с практичността на SUV. Интериорът също е изключително луксозен – висококачествена кожа, карбон и модерни дигитални технологии, които превръщат всяко пътуване в истинско преживяване.

В последно време Преслава демонстрира доста висок стандарт на живот, преди по-малко от месец се похвали с часовник „Ролекс” за 35 000 евро.

Изпълнителката прибира по 15 000 лева за час пеене. На месец има по 15-25 участия и без проблеми може да си позволи скъпи аксесоари, но все пак цената на колата е доста сериозна, а за поддръжката й също е солена, но явно добричлийката може да се справи с тези разходи. Според източник на „Уикенд”, автомобила е на половинката й Павел и е купен на лизинг. Семейството ще изплаща гъзарското „Ферари” в продължение на година и половина..