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Певица от "Тоника" стана градинарка

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Певица от "Тоника" стана градинарка

HotArena.net
490

На градинарка се преквалифицира вокалистката на легендарната група "Тоника СВ" Милица Божинова, пише България Днес. Въпреки че е кореняк софиянка, от години е запалена по земеделието.

Божинова отглежда собствено производство в двора на наследствената си къща в Етрополския Балкан, където се радва на живот сред природата. Тя вече не мисли за сцена, а се е отдала на зеленчуци и цветя.

Заедно с колегата си Емил Василев официално обявиха миналата година, че се оттеглят от активна певческа дейност и я оставят на колегите си Ралица Ангелова и Драгомир Димитров. 

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