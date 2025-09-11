Радина Боршош чака бебе

Последни
Красивата и талантлива Радина Боршош е в очакване на първата си рожба, пише Телеграф. Звездата на Народния театър "Иван Вазов" е в напреднала бременност и няма търпение да гушне първото си дете.

Щастливата новина сподели самата тя със снимка в личните си профили. Там тя позира с бяла сатенена рокля, а истинската красота на кадъра е бременното й коремче.

Минути след публикацията Радина получи множество честитки, а сред първите бе колежката й от Народния София Бобчева, която също стана майка преди три години.

