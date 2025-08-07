Ралица Паскалева: Димо Алексиев е сгрешил, но няма да го изоставя https://hotarena.net/az-jenata/ralica-paskaleva-dimo-aleksiev-e-sgreshil-no-nyama-da-go-izostavya HotArena.net

Бившата екранна партньорка на Димо Алексиев, Ралица Паскалева показа, че не е от хората, които изоставят приятелите си, пише Ретро.

След като стана ясно, че той е осъден на 1 година и 6 месеца затвор за шофиране в нетрезво състояние, тя пусна своя снимка с актьора и написа кратко символично послание: "Горе главата!", което предизвика вълна от коментари.

Ралица обясни, че това е акт на човешка солидарност в труден момент. "Това е реплика за този, който е направил грешка, но трябва да намери сили да изправи гърба си. Зад всяко падане има възможност за ставане", категорична е актрисата.

