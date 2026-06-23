Последни
Популярни
Горещи

Виктория Капитонова показа гаджето си

https://hotarena.net/az-jenata/viktoriya-kapitonova-pokaza-gadzheto-si HotArena.net
HotArena.net
280
Виктория Капитонова показа гаджето си

HotArena.net
280

 

Виктория Капитонова за първи път показа как се натиска с мъжа до себе си - фитнес маниака Дидо Културиста, пише България Днес. Рускинята е от 6 години с него и според близки до двамата ергенката е успяла да го разведе.

„Обичам състоятелни мъже, само такъв може да ме впечатли. Освен това аз също работя, така че няма да ми е проблем да избера точния,  а не мъжа, който само да ме издържа и да му „играя по свирката“, казва във видеата си красавицата, която съветва жените как да не останат бедни, дори като са изоставени от мъжете.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.