Виктория Капитонова показа гаджето си

Виктория Капитонова за първи път показа как се натиска с мъжа до себе си - фитнес маниака Дидо Културиста, пише България Днес. Рускинята е от 6 години с него и според близки до двамата ергенката е успяла да го разведе.

„Обичам състоятелни мъже, само такъв може да ме впечатли. Освен това аз също работя, така че няма да ми е проблем да избера точния, а не мъжа, който само да ме издържа и да му „играя по свирката“, казва във видеата си красавицата, която съветва жените как да не останат бедни, дори като са изоставени от мъжете.