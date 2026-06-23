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Цвети Радойчева иска цяла година да е по бански

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Цвети Радойчева иска цяла година да е по бански

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Цвети Радойчева не остана по-назад от другите БГ звезди и напуска наскоро цяла фотосесия от плажа, озаглавена „Има те“ по названието на последното й едноименно парче.

Певицата е избрала да направи дефиле на съвършеното си тяло по бреговете на нашето Черноморие в атмосферата на „слънце, море и любов“. С плажна ретро шапчица, копираща американската лятна мода от 20-те години на миналия век, горещата брюнетка кърши снага като одалиска на пясъка, изляга се предизвикателно

на шезлонг и навлиза грациозно в морето. “Ако мога да избирам, целогодишно ще съм по бански“, мечтае си Радойчева, пише България Днес.

 

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