Последни
Популярни
Горещи

Ралица Паскалева се подигра с червени фенове

https://hotarena.net/az-jenata/ralica-paskaleva-se-podigra-s-cherveni-fenove HotArena.net
HotArena.net
707
Ралица Паскалева се подигра с червени фенове

HotArena.net
707

Водещата на „Игри на волята" Ралица Паскалева подразни феновете на ЦСКА, които гледат формата, пише България Днес. По време на последния епизод състезателите от „Лечители“ и „Феномени“ проведоха игра, комбинация между футбол и водна топка.

„Лечители“ спечели със 7:1, което означава, че загубилият отбор ще участва на номинации за изгонване. Резултатът напомня за победата на „Левски“ над ЦСКА със 7:1 от 23 септември 1994 г.

Именно това накара Ралица да каже: „Лечители“, само ЦСКА знае какво е да падаш така.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.