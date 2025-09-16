Ралица Паскалева се подигра с червени фенове

Водещата на „Игри на волята" Ралица Паскалева подразни феновете на ЦСКА, които гледат формата, пише България Днес. По време на последния епизод състезателите от „Лечители“ и „Феномени“ проведоха игра, комбинация между футбол и водна топка.

„Лечители“ спечели със 7:1, което означава, че загубилият отбор ще участва на номинации за изгонване. Резултатът напомня за победата на „Левски“ над ЦСКА със 7:1 от 23 септември 1994 г.

Именно това накара Ралица да каже: „Лечители“, само ЦСКА знае какво е да падаш така.