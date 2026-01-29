Райна не може да прежали майка си https://hotarena.net/az-jenata/rayna-ne-mozhe-da-prezhali-mayka-si HotArena.net

Райна продължава да скърби за майка си. "Пилето на фолка" помести снимка на жената, дарила я с живот и чиято красота е наследила, пише България Днес.

"Днес е петият поред рожден ден, който не успяхме да празнуваме с теб. Всъщност юбилей. Днес щяхме да празнуваме твоя 70-годишен юбилей. Щяхме... И пак вали... Вече пет поредни години на този ден вали. Честит юбилей, мамо!", написа с крещяща от всеки ред болка бившата любима на Коцето.

Попфолк певицата обаче е убедена, че "най-големият подарък" за покойната й майка е" щастието на семейството й".

"Затова се стараем да не те разочароваме", довери Райна.