Райна Караянева не гледа новини

"Не гледам български новини - иска ми се много, но не го правя. Завършила съм журналистика и от уважение към професията не гледам." С тези думи Райна Караянева предизвика бурни реакции в социалните мрежи, пише България Днес.

Актрисата сподели, че след като все пак се е "изкушила" да проследи новинариския поток, й хрумнало решение на всички проблеми в държавата:

"От Наказателния кодекс да отпаднат всякакви състави. За по-лесно направо да отпадне Наказателния кодекс". С характерния си сарказъм Райна допълва, че тогава всички ще живеем щастливо, а по новините ще слушаме за популацията на совите, "Евровизия" и други важни теми. 

 

