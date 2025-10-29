Райна търси злато на острова на съкровищата

По следите на пиратско злато е Райна. Певицата е на Британските Вирджински острови, откъдето не спира да си пуска снимки, пише България Днес.

За последно Райна се е щракнала сред вълните, където трудно ще намери златни галеони, но пък самата тя изглежда блестящо. Малцина знаят, че в миналото Британските Вирджински острови са били едно от най-големите свърталища на пирати.

Още по-малко са наясно, че именно тези острови вдъхновяват написването на знаменития роман "Островът на съкровищата". Райна явно е наясно с това и е тръгнала на лов. Ако не намери злато, може да се натъкне поне на Дългия Джон Силвър.