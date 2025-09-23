Рени посрещна син шампион

Рени е на седмото небе! Попфолк ветеранката качи снимки, на които се пръска от майчина гордост от големия успех на сина си Александър Пилософ на двойка кану-каяк, пише България Днес.

Момчето е от бившия й съпруг Борис Пилософ, който се пресели в Израел и прибра общия им наследник при себе си. В няколко тв формата певицата се бе оплакала от липсата на пълноценен контакт със сина си, но от известно време двамата са се открили наново и връзката им е изключително силна.

„Посрещнахме нашите момчета. Най-добрата двойка кану-каяк в България“, написа щастливата майка на шампиона. До Александър Пилософ на снимката е неговият партньор в гребането Диман Симеонов.