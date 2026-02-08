Ромина Андонова се нанесе в палат (Фото)

Ромина Андонова и Дарко Тасевски най-после завършиха къщата, която строят от 2 години. Водещата на „Съдебен спор” сама се похвали с радостната вест в социалните мрежи. Тя публикува снимка на ключовете и послание, което веднага даде повод за спекулации и вълна от коментари, видя „Уикенд”.

„Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!“, написа бившата моделка, оставяйки последователите си да гадаят какви трудности са преживели по пътя към новия си дом.

Ромина умишлено запази в тайна точната локация на къщата, но „Уикенд” научи, че имотът се намира в Нови хан. От кадъра се вижда, че домът е разположен сред много зеленина, далеч от градския шум, и е огрян от слънце - истинско семейно убежище. Зрителите веднага заподозряха, че става дума за луксозна къща в престижен район, идеален за отглеждане на децата им.

Преди време семейството си купи голям апартамент в столичен квартал, но „Мис България” 2010 призна, че им е тясно с трите деца и те са само за къща. Тогава започнаха строежа на дома на мечтите си и днес вече са новодомци.

„Много се проточиха нещата, но това ни даде възможност да решим точно какво искаме да направим чисто интериорно. Сега живеем под наем на по-централно място в София, като локация и ми е много удобно, защото често съм сама с децата, защото Дарко е на лагери и тренировки” – призна по време на строежа красавицата.

Домът има 4 спални, просторна кухня, защото миската много обича да готви, и огромен двор. Къщата ще залага повече на семейния уют и функционалността, отколкото на всякакви екстри от типа на басейн и спа. „Ще има по-голям двор, в който момчетата да ритат футбол. От басейна се отказахме, защото е неоправдана инвестиция. Искахме да има по-голяма площ, на която децата да играят. Мислим да си направим фитнес на открито, просто да има място, на което да си изразходват енергията“, споделя водещата на „Съдебен спор”.