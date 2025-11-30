Розацеята на Ива Софиянска се обостри

Ива Софиянска от години води доста упорита битка със заболяване на кожата – розацея.

Състоянието е характерно със зачервяване и появата на пъпчици по лицето. То често й създавало дискомфорт, но досега успешно го държала под контрол с помощта на специалист. Напоследък обаче розацеята й толкова се обострила, че Ива буквално хукнала към дерматологичната клиника в опит да овладее внезапния „пожар” по кожата си. Там лекарят веднага й направил лазерна процедура – метод, който често дава бързо облекчение при подобни възпаления. Ефектът, както признава самата Софиянска, е видим, но временен.

През последните месеци тя се е отдала почти изцяло на грижите за трите си деца. В социалната мрежа редовно публикува забавни клипове, свързани с майчинството. Бившата тв водеща, която е щерка на Стефан Софиянски, има три деца от Антон Божков – наследника на Васил Божков. Преди време брюнетката се изявяваше на малкия екран, но днес е предпочела по-лежерен ритъм на живот.