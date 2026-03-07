Рут Колева се опасява от хакване след пост за Слави Трифонов

Певицата Рут Колева алармира, че профилите ѝ в социалните мрежи може да са под риск. Тя твърди, че това се е случило след неин критичен пост, насочен към Слави Трифонов и екипа му.

„След този пост профилът ми внезапно получи над 70 000 нови последователи за няколко часа. Подобни масови следвания често се използват от фалшиви акаунти, за да вкарат профила в бот филтъра на платформата“, обясни изпълнителката.

По думите ѝ подобна тактика може да доведе до автоматично ограничаване или блокиране на акаунта от алгоритмите на социалните мрежи.