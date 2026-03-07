Последни
Популярни
Горещи

Рут Колева се опасява от хакване след пост за Слави Трифонов

https://hotarena.net/az-jenata/rut-koleva-se-opasyava-ot-hakvane-sled-post-za-slavi-trifonov HotArena.net
Румен Димитров
413
Рут Колева се опасява от хакване след пост за Слави Трифонов

Румен Димитров
413

Певицата Рут Колева алармира, че профилите ѝ в социалните мрежи може да са под риск. Тя твърди, че това се е случило след неин критичен пост, насочен към Слави Трифонов и екипа му.

„След този пост профилът ми внезапно получи над 70 000 нови последователи за няколко часа. Подобни масови следвания често се използват от фалшиви акаунти, за да вкарат профила в бот филтъра на платформата“, обясни изпълнителката.

По думите ѝ подобна тактика може да доведе до автоматично ограничаване или блокиране на акаунта от алгоритмите на социалните мрежи.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.