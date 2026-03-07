Последни
Люба Кулезич попиля Владимир Карамазов и Кристина Янева: Пищят на сцената

Журналистката и телевизионна водеща Люба Кулезич е на път да предизвика нов скандал в артистичните среди. В подкаста на актьора и риалити участник Стефан Поповчев тя коментира актьорската игра в спектакъла „90“ на сцената на Младежкия театър.

Кулезич изрази недоволство от гласовата дикция на актьорите Владимир Карамазов и Кристина Янева, които са тандем в постановката.

Тя припомни, че самата е преминала обучение по актьорска дикция и според нея артистът трябва да владее гласа си така, че да бъде чут дори когато говори тихо. По думите ѝ в спектакъла актьорите „по-скоро пищят“, вместо да използват правилно техниката си.

