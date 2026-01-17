Салпаров надъхва Ралица Паскалева

Ралица Паскалева показа част от своята ежедневна битка с времето, умората и липсата на мотивация. Актрисата сподели кратко видео от тренировка и призна, че невинаги е лесно да поддържаш ритъм и постоянство.

"Много е трудно постоянно да имаш време, енергия и мотивация", откровена е Ралица. Именно затова тя си повтаря: "То си е за теб, Ралица!", както и думите, които често чува от половинката си - Теодор Салпаров: "Не мотивацията е важна - днес я има, утре я няма. Дисциплината е ключът към успеха във всяка сфера".