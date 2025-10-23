Секси съдийка разсейва феновете

Красавица номер 1 сред футболните съдии Мануела Николоси се присъедини към Kings League. В Италия турнирът се провежда за първи път тази година, пише Телеграф.

Именно тук е мястото на 45-годишната Мауела. Тя има солиден брой мачове като страничен рефер в традиционния футбол, а сега ще се пусне и в зала. Тя е единствената жена рефер в турнира.

"Почти всички мои шефове ми повтаряха, че не трябва да привличам вниманието. Да обръщам по-малко внимание на външния си вид. Във Франция не ме допуснаха на по-високо ниво, защото съм "прекалено привлекателна", разказва Мануела преди време.

Въпреки това тя има завидна биография във футбола. Сега с нейните решения ще трябва да се съобразяват редица звезди.