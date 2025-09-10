Шампионката Радина заби нов спринтьор

Голямата надежда на българската лека атлетика Радина Величкова има ново гадже, пише България Днес.

17-годишната шампионка и звезда в царицата на спортовете за юноши и девойки имаше връзка с 20-годишния Никола Караманолов, който също като нея е бегач на къси разстояния. Не е ясно кога са приключили отношенията им, но Радина вече споделя любовта си с друго момче, което отново е неин колега в атлетиката - спринтьора Георги Петков.

Младежът стана шампион на 100 м на балканиадата под 20 години в румънския град Крайова.

Дългокраката бегачка е изтрила снимките със старата си изгора и вече споделя кадри само с младежа, който разтуптя сърцето й.