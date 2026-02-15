Последни
Популярни
Горещи

Щерката на Гала стана продуцент на Дениз Хайрула

https://hotarena.net/az-jenata/shterkata-na-gala-stana-producent-na-deniz-hayrula HotArena.net
Румен Димитров
252
Щерката на Гала стана продуцент на Дениз Хайрула

Румен Димитров
252

Дъщерята на Гала стана продуцент на подкаста на Дениз Хайрула „Голата истина”. Новият проект на туркинята се снима в студиото на Мари Константин Будева – SPACE, а в края на всеки епизод младата бизнес дама вече официално е посочена като продуцент. Студиото се намира в самото сърце на София, в историческата сграда на първата шоколадова фабрика в България.

 

Пространството е обновено и превърнато в студио за творчески проекти. „Обновената сграда е новото бутиково пространство за вашия креативен проект. Нашият екип от млади професионалисти предлага пакет от услуги, включващ заснемане и монтаж на видео продукция, ивент пространства на четири етажа, както и маркетингови консултации” – така представя бизнеса си Мари.

След като напоследък намали активността си като инфлуенсър, тя реши да се насочи към други начинания. Наследницата на Гала тръгна директно от върха – стана собственичка на огромен комплекс от студиа в центъра на София, оценяван на няколко милиона. Там могат да се снимат клипове, реклами и предавания, да се записва музика, да се организират събития и всичко, свързано с телевизията и шоубизнеса.

Историческата сграда изискваше сложни и скъпи ремонти, съгласувани с няколко институции. Тя е построена преди 125 години като първата фабрика за тахан и захарни изделия в България. Днес е част от културното наследство на страната и привлича не само със своята история, но и с модерните си функционалности. На четирите етажа са обособени по пет снимачни студиа. В тях могат да се реализират различни проекти – от кулинарни предавания и музикални видеоклипове до модерни подкасти, какъвто е случаят с „Голата истина”. Освен това има звукозаписно студио, зала за събития и кухненски сетове за кулинарни програми. Цената на всичко това не е публична, но специалистите предполагат, че се говори за милиони, вероятно осигурени от джоба на Деляна Маринова – Джуджи, свекървата на Мари, известна със своята щедрост към близките.

Що се отнася до личния живот на Будева, напоследък той е наситен с предизвикателства. Тя очаква второ дете и вече е преживяла един труден период след първата бременност, когато беше оперирана от злокачествено образование в бъбрека. За щастие, сега младата жена е добре и се радва на втората си бременност, като едновременно с това успешно управлява своите бизнес проекти.

Дениз Хайрула също привлича вниманието с личната си история. След участието си в „Ергенът: Любов в рая”  тя не разкрива дали има нов партньор. В подкаста си „Голата истина”  скандалната туркиня обещаваше откровен разговор по теми, които обикновено се премълчават – емоционалната зависимост, самотата в ерата на социалните мрежи, фалшивите образи, които хората създават. „Ще свалям маските – моите и на гостите ми”, обещаваше Дениз.  Досега обаче не е засягала кой знае колко сериозни теми, а е канила предимно свои „колежки” от риалити форматите.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.