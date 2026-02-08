Силвена Роу стана баба на близнаци

След двете си внучки – Иззела и Сенара, родени през 2020-а и 2022-а, Силвена Роу вече се радва и на две внучета-близначета, които са момчета. Това сподели топ готвачката преди дни. Децата са се родили по-рано от очакваното, но вече са добре и са родителите и щастливата си баба.

„Станах баба на близнаци – Оскар и Харисън. Дойдох в Шотландия да ги видя. Teзи две съкровища се родиха 6 седмици по-рано, родиха се по две килца и половина. Но, слава на Бога, растат добре и бързо увеличават грамовете. Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си“, разкри готвачката преди дни. Тя показа и снимка с децата. „Ето ме. Аз – новата баба, с две малки сармички. Слава на Бога за всяка благословия в живота ни – малка или голяма. Днес осъзнавам още по-дълбоко колко важни са здравето, силата и енергията. Особено за една баба, която иска, живот и здраве, да тича, да играе и да се радва на своите внучета”, пише Силвена в социалните мрежи. Тя има двама синове, а вече – и четири внучета.