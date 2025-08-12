Симона Загорова изкачи Ботев

Наследничката на примата на фолка Глория - Симона Загорова, се отдаде на нова страст - катерене на върхове. Снощи тя се похвали със снимки, на които се вижда, че е изкачила връх Ботев.

Симона сподели, че се е изкачвала цели 12 часа, а под поста си в социалните мрежи написа: „Понякога човек трябва да се изправи срещу себе си, за да разбере, че всичко може да се постигне, ако вярваш в себе си и си постоянен. За жалост лесен път към успеха няма, но пък после е по-сладко. Започнахме от Калофер, хижа „Рай“, връх Ботев и обратно. Общо 33 километра, краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни. Понякога може да се учудите на какво сте способни, само повярвайте.“

Загорова сподели и факта, че една гега е спасила живота й.