Славена Вътова стана магистър в Свищов

Мис България 2006 стана магистър в Свищов. Славена Вътова се похвали, че е взела диплома за икономист от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в града.

„Още едно сбъдване”, написа манекенката в социалните мрежи, като показа свои снимки с тога и диплома в ръка. От снимката на дипломата става ясно, че професионалната квалификация на Вътова е „Магистър по икономика”, специалността й е „Застраховане и социално дело”, а магистърската програма – „Здравен мениджмънт”. Тя иначе е учила „Египтология” в Нов български университет, но само една година. След това се прехвърля в дистанционно обучение по специалност „Икономика”. След като стана ясно, че се е дипломирала в Свищов, миската получи много поздравления. Освен феновете, не пропуснаха да я поздравят Ирина Тенчева, Део, Нина Николина, Ивелина Чоева и др.

 

