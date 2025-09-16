Последни
Популярни
Горещи

Светлана Гущерова обожава филийките на баба

https://hotarena.net/az-jenata/svetlana-gushterova-obozhava-filiykite-na-baba HotArena.net
HotArena.net
231
Светлана Гущерова обожава филийките на баба

HotArena.net
231

 

Светлана Гущерова помести наскоро снимки на любимото си лакомство, което може да похапва по всяко време на денонощието. Изненадващо, то не е веганско, нито особено диетично.

Бившата на Христиан Гущеров призна, че и досега си пада по филийките, които баба й мажела като дете, „филийка с пастет - вкус на детство”, написа с носталгия под кадрите с чиния, върху която се мъдри предпочитаната и досега храна за плеймейтката.

На фотосите се вижда, че филийките са съвсем тънички и малки. За да си добави витамини, Светлана е поставила и две резенчета домат върху пастета, пише България Днес.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.