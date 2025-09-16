Светлана Гущерова обожава филийките на баба

Светлана Гущерова помести наскоро снимки на любимото си лакомство, което може да похапва по всяко време на денонощието. Изненадващо, то не е веганско, нито особено диетично.

Бившата на Христиан Гущеров призна, че и досега си пада по филийките, които баба й мажела като дете, „филийка с пастет - вкус на детство”, написа с носталгия под кадрите с чиния, върху която се мъдри предпочитаната и досега храна за плеймейтката.

На фотосите се вижда, че филийките са съвсем тънички и малки. За да си добави витамини, Светлана е поставила и две резенчета домат върху пастета, пише България Днес.