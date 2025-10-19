Светлана Василева има открадната сестра, майка й Кунка потвърдила разкритието

Светлана Василева сервира ново 20 на публиката. Плеймейтката обяви, че има открадната сестра, за което научила преди години от врачка. Разбира се, Светлана не повярвала, но най-изненадващо за самата нея, майка й Кунка потвърдила разкритието.

Това е второ шокиращо признание, което блондинката прави за семейството си, след като преди време обясни как в 4 клас разбрала, че има двама братя и сестра. Племейтката научила случайно, докато играела с връстници пред блока в родния си град Търговище. Оказало се, че с родствениците й даже са съседи. Братята и сестрата на Светлана знаели за нея и неведнъж я виждали, но не поемали инициативата да я заговорят. Блондинката била тази, която ги потърсила и поискала да възстановят прекъснатата си връзка. Положила усилие и да ги сближи с родителите им. Отдалечаването траяло с години. След развода с първия си мъж, майката на Светлана не се виждала сина си и с голямата си дъщеря. Те останали да живеят при баща си. Подобна била ситуацията и с брата на Светлана от баща й.

Блондинката успяла да събере разпокъсаното си семейство, но е мистерия каква е била съдбата на открадната й сестра. Майка им била много млада, когато родила първата си дъщеря. По онова време се говорело, че от родилните отделения се крадат бебета и се продават, а на родителите се обяснява, че са починали. Майката на Светлана била убедена, че тъкмо това се е случило с първата й дъщеря. Тогава обаче нямало какво да направи, макар Кунка да не повярвала, че починалото бебе, което й показали в родилното, е нейното.

Светлана научила от врачка тази история, когато преди години дошла да живее в София. Днес блондинката, която има четирима наследници от бившия си мъж Християн Гущеров, вижда странно съвпадение в това, че и майка й също е родила четири деца. Само че родителката на блондинката не могла да ги отгледа и сега наваксва с внуците.

„Преди обичах да ходя по гледачки и астроложки. И сега ходя по астроложки, но при гледачки – по-рядко, само ако гледат на Таро, разбира се. За съжаление, сред врачките има и много такива, които са измамници и само гледат да ти вземат парите. Виж, астролозите са друга работа. Това си е наука”, вещо разясни блондинката наскоро.

Тъкмо астроложка преди години й предсказала развода с Християн Гущеров и финансовите проблеми, които ги застигнали. Тогава Светлана не повярвала. Тя живеела в лукс и охолство и въобще не допускала, че ще настъпят кардинални промени. При все, че вече се е озовавала без пукната пара.

Преди да се задоми с Християн Гущеров, блондинката пак имала завиден стандарт на живот, благодарение на свое гадже. Въпросният господин явно е бил не само платежоспособен, а и щедър, защото купил на Светлана апартамент, като го прехвърлил на нейно име. Освен това, той й подарил кола и открил банкова сметка, в която внесъл солидна сума, с която тя да живее безгрижно. Така и станало, докато известно време след разлъката им Светлана не срещнала нова любов. Когато новият й мъж изпаднал в немилост и имал спешна нужда от пари, блондинката се хвърлила да му помага. Тя му дала 100 000 лева кеш, както обясни, и 110 хиляди лева превела по банков път пак за него, но на името на негов служител.

Оставяйки без пари, Светлана се принудила да заложи апартамента си. Не успяла да върне сумата и лихвар прибрал жилището й. До днес блондинката не е видяла и лев от парите, които е дала на вече бившето си гадже. Тя не споменава името му, но според източници на „Уикенд” се касае за бивш митничар.

Същият съкрушителен фалит Светлана преживяла и с Християн Гущеров. Блондинката неведнъж вече се оплака, че лихвари им взели абсолютно всичко – от бижута, луксозни чанти, дрехи и обувки до покъщнина, включително прибори за хранене. Светлана и децата й останали с по един-два чифта обувки и още толкова комплекта дрехи.

Блондинката не пада духом, защото вярва, че всичко ще се оправи и скоро ще разполага с повече, отколкото е имала преди. Освен това, Светлана има подкрепата на няколко близки приятели. Бившата госпожа Гущерова обаче била и разочарована от не малко свои дружки. Сред тях имало известни дами, с които Светлана била близка, когато разполагала със средства. Понеже винаги е била ларж, в този период блондинката ги водела по екскурзии, подарявала им вещи на луксозните марки като „Луи Вютон” и „Шанел”. След краха на връзката си с Християн Гущеров обаче, Светлана била изоставена от тези известни дами. На всичкото отгоре блондинката дочула, че някои били спали с мъжа й под носа й. Той неотдавна написа в инстаграм, че никога не й е изневерявал. Светлана обаче е убедена, че Християн не й е бил верен, както е сигурна, че е ударила дъното под влиянието на магия. Блондинката смята, че и бившият й мъж е бил под подобно негативно влияние. Когато се събрали да живеят заедно, Светлана имала твърде необичайна находка. Докато разчиствала на дома на Християн, блондинката открила зад картина увит кичур коса, към който имало опакована пръст. Доста зловещо било.

Тъкмо, защото има усещането, че заради магия не може да се възстанови финансово, Светлана се е заела да търси изход и вярва, че ще го открие. В този си стремеж тя ходи при астроложка в края на всяка седмица. В дните до срещата им племейтката си записва въпросите, които й хрумнат, за да е подготвена. Светлана е уверена, че съвсем скоро отново ще живее в лукс. Успокоява се, че ще е така с биографията на американския милардер Илон Мъск, който има няколко фалита зад гърба си. „Сигурна съм, знам, че скоро пак ще си стъпя на краката. В живота си съм падала и ставала. Пак ще се оправя, следващата ми година ще е късметлийска”, убедена е Светлана.