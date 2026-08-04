Таня Боева се облажи с любимата пъстърва на Тито на Охридското езеро

На мощна хапка-шийка, но с песен, се отдаде заедно с домочадието си в ресторант на брега на Охридското езеро Таня Боева, видя „България Днес“. Попфолк ветеранката накачи и клипове от купона, на които се вижда софра, огъваща се под тежестта на огромни блюда с плескавици, месни мезета и зеленчукови разядки.

Пред певицата се мъдри и чиния с панирана пъстърва - според местната легенда любимо ястие на Тито, която сервират току-що уловена във водите на езерото. За музикален фон на кулинарния разгул Боева е избрала песента „Охридското езеро“ и я изпълнява с много чувство, докато очаква с близките си „черешката на тортата“ - десерта на заведението.