Тита заби програмист

Тита има ново гадже, с което е от няколко месеца и двамата дори живеят заедно. Певицата има връзка с IT специалист, с когото се среща от около половин година. Връзката им се развива бавно, но сериозно, издадоха близки до надарената изпълнителка пред „Уикенд”.

Двамата са се запознали чрез общи приятели на неформално събитие. Още от първите разговори между тях е имало силно взаимно привличане, основано не само на химия, но и на сходен начин на мислене. IT специалистът, с когото е свързвана Тита, работи в сферата на софтуерната разработка и е човек с доста финанси. Мъжът е млад, няколко години по-голям от 26-годишната Христина Христова, по-известна като Тита.

Последното името на изпълнителката беше свързвано с това на видния плейбой Калоян Арсенов, син на бившата министърка Долорес Арсенова. Преди нея Арсенов имаше връзка с колежката й Анелия и няколко известни моделки. Преди Калоян Тита имаше бурна връзка с MMA боеца Недко Николов, с когото няколко пъти се разделяха и събираха. При окончателната им раздяла тя дори намекна, че е станала жертва на насилие от негова страна. Впоследствие Недко отрече. Приятелката му претърпяла инцидент, който нямал общо с него. Всъщност, певицата си била счупила не пръстите, а два от ноктите. Недко недоумяваше как така превързаните й пръсти бяха свързани с него.

Според запознати, истинската причина за краха на връзката им е брутална изневяра от страна на юначагата. Той не спирал да кръшка на Тита, но чашата преляла, когато тя разбрала, че спи с най-добрата й приятелка от ученическите години. Поп дивата избухнала и устроила зверски скандал, а пипнатия на калъп Недко я пребил. Тита дълго време страдаше за ММА боеца и дори Калоян Арсенов не можа да й го избие от главата.

Изглежда сега Христина Христова най-после е щастлива в личния си живот и това си личи. Тя живее заедно с гаджето си в столичния квартал „Манастирски ливади”, а той не е мутра или побойник като Недко, нито пък мамино синче като Арсенов, а добър компютърен специалист с доста прилични доходи. Преди дни поп певицата загатна за мъжа до себе си, като публикува в социалните мрежи снимка, на която са гушнати, но от любимия й не се вижда почти нищо.