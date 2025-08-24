Тоца кръщава третото дете на себе си

След като уважи свекъра си и мъжа си с имената на двамата си синове, Антония Петрова най-накрая обмисля да кръсти бебе и на самата себе си, дочу „Уикенд”. Бременната Мис България 2009 сподели миналата неделя, че третото й дете, което е напът, ще е момиче. Очаква се да го нарече Антония или в краен случай – Антоанета.

Макар да я обвиняват, че е самовлюбена, в имената на децата си Антония Петрова до момента стриктно е спазвала родните традиции, които повеляват снахата да отдава чест първо на семейството на съпруга си. Първото си дете – момче, което роди на имения си ден преди 6 години, тя кръсти Благовест на своя свекър. Второто момче, родено на „уникалната”, по думите й, дата 7 юли 2022 г., пък се казва Ивайло като баща си – Ивайло Батинков. Отчасти детето носи и името на бащата на Антония – Иван. Третото бебе обаче ще е момиче. Сега вече е време майката да почете и самата себе си, кръщавайки го със своето собствено име. Понеже е в напреднала бременност, много скоро се очаква да дари на света една малка Антония или в краен случай – Антоанета. Ако избере второто име, ще удари с един куршум два заека – детето хем ще носи името на майка си Антония, хем на баба си по майчина линия (майката на Тоца) – Ана. В случай, че се беше оказало момче, детето сигурно щеше да се казва Антоан.

Бременната госпожа направи разкритието, че очаква момиче, дни след като съобщи официално, че в семейството й отново ще плаче бебе. „Уикенд” вече беше писал за това и бъдещата майка само потвърди новината, без обаче да издава пола на детето. Ред на това разкритие дойде миналата неделя. Семейството публикува връзка розови балони на непознат за широката аудитория морския бряг. Макар да не е ясно точно кое е това място, се вижда, че не е на българското море, понеже плажът е чист и свободен от напливи на хора и чадъри.

Батинкови, поне според снимките си, които публикуваха в социалните мрежи, са избегнали помпозните и препълнени с кичозни хрумки партита за обявяване на пола на очакваните новородени, които напоследък са модерни у нас и вече се превръщат в цели сватби. На снимките е само семейството – Антония с мъжа си Ивайло и двете си деца. Дни по-рано бъдещата майка обявява във видеозапис, че е в Гърция, на място, което за нея е „щастливо”. „Това е от местата, на които мечтаех да се върна това лято, защото миналото сме имали много хубави емоции”, сподели тя. Най-вероятно и полът на третото дете в семейството е обявен край това място, което, според проверка на „Уикенд”, се намира в Гърция.

„Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно. Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък... След две момчета, този път очакваме момиче! Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство! Истината е проста – каквото и да беше, любовта ни щеше да е еднакво голяма. Но днес радостта ни е в розово – защото очакваме момиченце! Сърцата ни преливат от щастие и вълнение за всички малки и големи чудеса, които ни очакват заедно”, написа в социалните мрежи щастливата майка.