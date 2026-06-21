Топ моделът Нора Шопова гушна момиченце (СНИМКА)

Щастлива новина зарадва почитателите на Нора Шопова. Известната моделка и тв водеща, която остава в историята като първата българка, украсила корицата на престижното списание „Вог”, стана майка за втори път. Красавицата сама съобщи новината в социалните мрежи, където публикува трогателна серия снимки на новородената си дъщеря Магдалена.



Малката принцеса се е появила на бял свят на 5 юни и вече е центърът на семейната вселена на Нора и съпруга й Траян Косев. Двамата са родители и на сина си Вихрен, който тази година ще навърши 4 години и вече с гордост носи новата си роля на батко.



„Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5 юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност“, сподели развълнуваната майка. Публикацията й в социалните мрежи бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, колеги и почитатели. Сред първите, които изпратиха своите пожелания, бяха актрисите Луиза Григорова-Макариев и Весела Бабинова, както и телевизионната водеща Ирина Тенчева. „Бъдете много щастливи, здрави и сплотени за вечни времена“, написа Луиза, а Весела Бабинова пожела на семейството любов, здраве и много радост.



Особено умиление предизвикаха кадрите, на които малкият Вихрен наблюдава с любопитство новородената си сестричка и нежно държи ръчичката й. Снимките показват топлината и обичта, които царят в дома на младото семейство.

Нора неведнъж е споделяла откровено своите преживявания като майка. По време на втората си бременност тя призна, че този път се чувства по-спокойна и уверена, защото вече знае какво да очаква. Въпреки това признава, че ежедневието с едно малко дете не й е оставяло много време да се фокусира върху самата бременност.

Припомняме, че Нора и Траян сключиха брак през август 2021 г. Малко след това се роди синът им Вихрен, когото моделът често определя като своя „сбъдната мечта“.