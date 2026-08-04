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Сара Драгулева призна, че Папи Ханс й посветил цял албум

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Сара Драгулева призна, че Папи Ханс й посветил цял албум

HotArena.net
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Сара Драгулева най-накрая призна публично, че е вдъхновила Папи Ханс за цял албум, научи „България Днес“. Младата актриса, която е гадже на поп звездата от няколко години, за сефте посочи и кой точно албум е бил посветен на нея.

„Това е албумът „12:12“, който излезе преди четири години“, разкри чаровната блондинка.

Любимата на изпълнителя на „Кекс“ не издава какви само техни си послания е закодирал в парчето Папи Ханс. Сара твърди, че знае от самия певец, че е била неговата главна муза при създаването на песента „12:12“, дала названието и на целия албум.

Това лято арт двойката отново направи станалата вече традиционна обиколка с яхта на гръцките брегове. Драгулева не се сърди, че част от ваканцията си като добър син изпълнителят ще посвети на почивка, също в Гърция, но с майка си - поетесата, преводачка и познавач №1 у нас на картите таро Кристин Димитрова.

 

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