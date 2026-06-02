Валерия ходи със счупен крак

След дългата си почивка на Бали Валерия Дакова са прибра a България и директно посети ортопедичен кабинет. Оказва се, че травмата, която ергенката получи по време на ваканцията си, всъщност в била счупване, пише България Днес.

Първоначално лекарите на острова уверили Валерия, че кракът й не е счупен, а само контузен. Така красавицата прекарала повече от месец цели 40 дни - ходейки със счупен крак, без да подозира. Сага обаче се оказва, че лекарите са допуснали сериозна грешка - къдрокосата хубавица е имала счупена кост.