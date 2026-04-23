Ваня Червенкова мислела, че са сменили бебето й

Изненадващо признание направи, и то навръх рождения ден на дъщеря си, Ваня Червенкова. Под снимката на младата и потресаващо красива рожденичка бизнес дамата написа за случката, разиграла се непосредствено след раждането й.

„Днес е твоят ден, момичето ми... денят, в който преди 32 години те донесоха в едно малко вързопче в родилния дом, а аз те върнах. Беше черничка, рошава, окосмена и след един адски скандал с всички в болницата, убедена, че са те подменили, и още замаяна от тежката упойка... ти протегна ръчички и замлъкна", описва първата си среща с бебето Червенкова.

“Усетих те и никога повече не пуснах ръката ти”, прелива от любов щастливата майка.