Венета Райкова пак без мъж, избрала свободата заради Коридор на затъмненията

Венета Райкова е останала без гадже, сподели самата тя миналия вторник. В социалните мрежи бившата водеща на „Преди обед” по Би Ти Ви обясни, че влизаме в Коридор на затъмненията с водолейска енергия на свободата. Това бил моментът, в който тя е решила да е без гадже. Сега чакала да види как ще излезе от въпросния коридор, което пък ще стане в началото на март.

Известно е, че Венета Райкова има доста познания по астрология, магии и свръхестествени явления и влияния. Затова за никого не е изненадващо, когато в социалните мрежи тя дава обяснения за актуалната астрологична ситуация или за специални дни, в които се пишат желания, за да се манифестират пред вселената. Признанието й, че е решила да остане без гадже точно в момента, в който влизаме в Коридор на затъмненията – каквото и да означава това – обаче е странно. Венета не даде обяснения как е поднесла това свое решение на изоставения вече бивш любим, за когото разказваше в началото на есента в „Преди обед”.

Тази раздяла е странна, защото Райкова много се хвалеше с мъжа до себе си. Когато стана водеща през септември, тя каза, че през първата си седмица в предаването е поканила гости, които са успешни и в кариерата, и във връзките си, защото искала да си запази връзката, докато кариерата й процъфтява. Тогава блондинката призна, че мъжът до нея не бил доволен, че тръгва на работа, заради която няма да има възможност да му обръща достатъчно внимание. После тя слезе от екран, обяснявайки, че страда от отит. От социалните мрежи разбрахме, че любимият й се е прибрал в България от чужбина специално за да се грижи за болната звезда. Говореше се, че двамата смятат съвсем скоро да се оженят и дори заминаха за Дубай, където останаха десетина дни.

Какво е станало, за да се развалят тези планове? Това не е известно, но Райкова не дава вид на жена с разбито сърце. Тя очаква да й се случват само хубави неща в Коридора на свободата. Ето точно какво написа в мрежата: „Влизаме в Коридорът на затъмненията – 17.02.2026 – с водолейска енергия на свободата! От този момент съм без гадже, така реших! Време за нов живот! Не пия, но една глътка за свободата ми – наздраве за новото начало! В Коридорът влизам сама, да видим как ще изляза от него, когато се затваря на 03.03.”