Вижте най-старата миска - всички я обожават!

Край на хегемонията на 20-годишните красаваици. Вече и по-старите жени могат да бъдат красиви. Живото доказателство за това е 66-годишната японка Джунко Сакай, която става най-възрастната участничка в конкурса "Мис Вселена Япония" и достига до финала на елитното състезание, пише България Днес.

Въпреки че не грабва титлата, тя печели почетната титла "Мис Конгениалност". Тя се дава на най-приятелски настроената участничка.

По време на състезанието тя е дълбоко трогната да види как другите момичета се отнасят с нея като с равна. Много дори я наричат нежно "Мама Джунко".