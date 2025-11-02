Последни
Владо Карамазов си епилира задните части

Актьорът и водещ на предаването „Трейтърс: Игра на предатели” Владо Карамазов не крие, че е върл противник на мъжкото окосмяване.

Внимателен към външния си вид и винаги безупречно поддържан, той от години премахва космите по цялото си тяло, включително и по краката и задните части. „Аз съм модерен човек. Не мога да се разхождам обрасъл като горила!”, твърди артистът, който смята гъстото окосмяване за неестетично и дори нехигиенично, особено през летните месеци.

За да поддържа кожата си гладка и без нежелано окосмяване, Владо не прибягва до бръсначи или болезнена кола маска. Вместо това залага на лазерната епилация – метод, който осигурява дълготраен ефект и минимални грижи впоследствие. Резултатът е повече от очевиден – краката на актьора са гладки и без нито едно косъмче, а самият той признава, че се чувства по-комфортно и уверен в кожата си.

