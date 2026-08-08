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Водеща от bTV стана директор в БНТ

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Румен Димитров
2401
Водеща от bTV стана директор в БНТ

Румен Димитров
2401

От „Преди обед“ директно в директорския кабинет на БНТ се премести Светлозара Лазарова, позната като водеща на рубриката „Аз, потребителят“.

Журналистката поема дирекция „Програмно съдържание“ в обществената телевизия. Лазарова ще отговаря за културните, социалните, образователните и развлекателните предавания по БНТ 1, БНТ 2 и БНТ 4.

„Връщам се отново там, откъдето започнах. Ще вложа натрупания си телевизионен опит в развитието на програмното съдържание“, заяви тя.

Кариерата на Лазарова тръгва именно от БНТ, където работи като репортер, сценарист и продуцент. Носителка е на наградите „Златно сърце“ 2025 и „Най-добър млад журналист“ на Съюза на българските журналисти.

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1 Коментара

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преди 19 часа

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