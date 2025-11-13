Последни
Популярни
Горещи

Водят Брук Лоугън в Боянската църква

https://hotarena.net/az-jenata/vodyat-bruk-lougan-v-boyanskata-carkva HotArena.net
HotArena.net
77
Водят Брук Лоугън в Боянската църква

HotArena.net
77

Американската актриса Катрин Кели Ланг, известна като Брук Лоугън от "Дързост и красота", ще посети Боянската църква, пише Телеграф.

Блондинката пристига в компанията на личния си мениджър и ще бъде настанена в петзвезден хотел в сърцето на нашата столица. Поводът за визитата й е церемонията "Жена на годината". За четвърта поредна година модното и лайфстайл издание ще отличи успешни български и чужди дами на специална галавечер в Балната зала на Централния военен клуб. 

В момента Катрин работи по нов филмов проект чиито снимки стартират веднага след посещението й в България. В последните години тя се интересува от промяната на вътрешната сила на жените. Тя споделя за нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала известна. Актрисата продължава снимките в "Дързост и красота", но избира и проекти, които имат лично значение за нея. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.