Връчват 2 килограма тиквички на Аня Пенчева

Аня Пенчева се сдоби с 2 килограма тиквички след премиерата на „Код жълто", най-новия спектакъл, в който участва, пише Телеграф. Това произлязло онзи ден, а тиквичките били купени и донесени в театралния салон от дъщерята Петя, която твърди, че тези дни трудно се добира до майка си.

Комедията „Код жълто" се очертава като един от хитовете на театралния сезон и освен в столицата ще бъде представена и в други градове на страната още тази есен. Там Аня Пенчева е чистачка, която заедно с други жени повежда бунт срещу един мъж.

Тези дни звездата се снима и в новия филм на Илия Костов. Неговото работно заглавие е „В очакване на Ал Бано". Там Аня е в ролята на актриса, която понякога прекалява с капризите си.